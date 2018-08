Caso Aquarius, la Commissione Ue: "In contatto con vari Stati"

Sul caso della nave Aquarius "la Commissione europea è in contatto con un numero di Stati membri, che ci hanno contattato" per la suddivisione dei migranti tra i diversi Paesi. A renderlo noto è stata una portavoce dell'esecutivo comunitario, spiegando che "come abbiamo fatto per casi precedenti, siamo pronti a prestare il nostro pieno sostegno e peso diplomatico, per una rapida soluzione", pur non avendo competenza sul porto di sbarco.