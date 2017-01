Caso Amri, Minniti: "Falsa la ricostruzione della Welt am Sonntag"

La ricostruzione del domenicale tedesco "Welt am Sonntag" sul caso di Anis Amri, responsabile della strage di Berlino, "non corrisponde ai fatti". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante l'incontro con il suo omologo tedesco, Thomas de Maizière. Il giornale aveva pubblicato un'inchiesta secondo cui l'Italia non avrebbe espulso Amri nel 2011 perché tentò di infiltrarlo in ambienti vicini al terrorismo di matrice islamica.