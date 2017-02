Caso Abu Omar,ex agente Cia presto estradata in Italia da Portogallo

Sabrina de Sousa, l'ex agente della Cia condannata dal Tribunale di Milano per il rapimento avvenuto nel 2003 dell'imam Abu Omar, nell'ambito delle cosiddette "extraordinary rendition", verrà estradata in Italia nei prossimi giorni. Lo ha reso noto il legale della de Sousa, fermata in Portogallo nel 2015 dopo che nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto europeo.