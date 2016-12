Casa degli orrori in Pennsylvania, 12 bimbe e ragazze segregate in casa: arrestato 51enne per violenze

Orrore in Pennsylvania . Dodici bimbe e ragazze, tra i 6 mesi e i 18 anni, sono state trovate in casa di un 51enne, Lee Kaplan. La maggiorenne, mamma di due bimbe, era stata ceduta 4 anni fa dai suoi genitori Amish , Daniel e Savilla Stoltzfus, come segno di ringraziamento nei confronti del 51enne che li aveva aiutati economicamente. I tre si trovano in custodia cautelare: la cauzione è di un milione di dollari. Kaplan è accusato di aggressione sessuale .

Le ragazzine che devono essere ancora identificate erano segregate in casa. La polizia è intervenuta dopo una soffiata. La coppia ha affermato che le altre bimbe sono figlie loro, ma è tutto ancora da confermare.



Daniel Stoltzfus è accusato di associazione a delinquere, violenza sessuale e di aver messo in pericolo il benessere dei propri figli. La donna invece di associazione a delinquere e di aver messo in pericolo il benessere dei propri figli. Il 51enne tra gli altri reati è accusato di violenza sessuale aggravata e offesa al pudore.



"Io non ci posso credere", afferma un vicino di casa. "Pensavo fossero veramente le sue figlie". Le giovani raramente uscivano di casa e non andavano a scuola. Gli agenti credono che ci fosse una sorta di business tra la coppia e Kaplan. Il 51enne ha ammesso di aver acquistato una delle ragazze dagli Stoltzfus e di aver avuto due figlie da lei.