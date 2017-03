Casa Bianca valuta opzioni per fermare minacce da Corea del Nord

La Casa Bianca sta rivedendo la sua strategia nei confronti della Corea del Nord e tra le opzioni prese in considerazione per fermare le minacce nucleari in arrivo da Pyongyang c'è anche l'uso della forza. O un "regime change", un cambio di regime. Prospettive, queste, che innervosiscono gli alleati di Washington nella Regione asiatica. A cominciare dal Giappone e dalla Corea del Sud, fa notare il Wall Street Journal.