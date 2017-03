Casa Bianca, Trump: sosteniamo Nato, ma alleati paghino quota

Durante la conferenza stampa con Angela Merkel, Donald Trump ha affermato il suo "forte supporto" alla Nato, ma ha ribadito la necessità che gli alleati paghino la loro "giusta quota". Sull'Ucraina il presidente Usa ha detto di aver "apprezzato la leadership francese e tedesca per la risoluzione del conflitto". "Siamo per la pace", ha sottolineato. "Con la Germania abbiamo molto in comune compreso il desiderio di sicurezza e prosperità", ha aggiunto.