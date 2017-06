Casa Bianca: Trump non vuole licenziare procuratore del Russiagate

Il presidente Donald Trump non ha alcuna intenzione di licenziare il procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sul cosiddetto Russiagate. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Mueller, a sua volta ex direttore dell'Fbi, è stato nominato per indagare sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali e sui presunti legami tra lo staff di Trump e il Cremlino, su cui stava indagando Comey, licenziato da Trump.