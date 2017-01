Casa Bianca: "Trump e Nieto divisi su muro ma impegnati in dialogo"

In una nota diffusa dalla Casa Bianca, si ammette la tensione tra Usa e Messico ma si sottolinea un tentativo di dialogo. "Il presidente Donald Trump e quello messicano Enrique Pena Nieto sul pagamento per la costruzione del muro riconoscono le loro chiare e pubbliche differenze di posizione - si legge -, ma concordano di dover lavorare insieme per superarle nell'ambito di un vasto dialogo su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali".