Casa Bianca: Stati Uniti impegnati con Italia per Libia unificata

Il presidente americano Donald Trump "non crede che gli Stati Uniti abbiano un ruolo esclusivo nella soluzione dei conflitti nel mondo", ma in Libia "condividono gli obiettivi che il premier Gentiloni ha sottolineato riguardo ad un Paese stabile e unificato". Lo hanno precisato fonti della Casa Bianca, aggiungendo come "gli Usa siano impegnati a lavorare con la Libia e altri partner internazionali, compresa l'Italia, per risolvere il conflitto".