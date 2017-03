Casa Bianca smorza le accuse fatte da Trump ad Obama

La Casa Bianca smorza le accuse di spionaggio fatte da Trump ad Obama: il tycoon, ha sostenuto il suo portavoce Sean Spicer, "non crede che il presidente Obama sia arrivato a tanto e abbia fatto intercettare il suo telefono personalmente". Spicer ha inoltre riferito che Trump non stava usando la parola intercettare in modo letterale ma in senso lato, come sorveglianza.