Casa Bianca: "Secondo Obama Truman usò l'atomica per motivi giusti"

Barack Obama ritiene che l'allora presidente Usa, Harry Truman, prese la decisione di usare la bomba atomica a Hiroshima "per motivi giusti", per "far cessare una guerra terribile". Lo ha detto Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, poco dopo l'annuncio della visita di Obama proprio a Hiroshima in calendario il 27 maggio. Sarà il primo presidente a farlo durante il mandato, ma, ha precisato la Casa Bianca, non chiederà scusa per il bombardamento.