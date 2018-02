Casa Bianca: relazione di Trump con modella Playboy? Fake news

"E' una storia vecchia, una fake news". Così la Casa Bianca commenta la notizia riportata dal New Yorker, secondo cui il presidente Usa avrebbe avuto nel 2016 una relazione con la modella di Playboy Karen McDougal. Secondo il New Yorker la donna avrebbe venduto la storia per 150mila dollari ad American Media, ma la società editoriale, il cui A.d. è molto vicino a Trump, non ha mai fatto uscire la notizia.