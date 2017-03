Casa Bianca: pronti a fornire informazioni su Russiagate

Ma quella che appare un'apertura dell'amministrazione Trump, in realtà non ha convinto Adam Schiff, il leader democratico della Commissione Intelligence alla Camera, che si è detto "preoccupato" dalla tempistica con cui i "nuovi documenti" sarebbero venuti alla luce.



La tempistica sospetta dei "nuovi documenti" - Parlando alla stampa Schiff ha infatti sottolineato come questa questione "non ci distrarrà né ci impedirà di portare avanti l'inchiesta". "Andrò a vederli", ha quindi detto Schiff riferendosi ai documenti resi disponibili dalla Casa Bianca, facendo tuttavia notare che l'esistenza di questo materiale è emersa mentre il New York Times pubblicava un articolo online secondo cui sono state due talpe della Casa Bianca ad avere giocato un ruolo chiave nel fornire a Devin Nunes (presidente della commissione Intelligence alla Camera) i rapporti che mostravano come il presidente e il suo staff fossero stati intercettati "accidentalmente" dalle spie americane durante la transizione tra l'inizio della sua amministrazione e la fine di quella di Barack Obama.



Nunes è stato poi travolto dalle polemiche per avere discusso di quelle intercettazioni con Trump prima ancora che con i membri della commissione stessa.