Casa Bianca: non è nostro il documento su nuove prigioni Cia

La Casa Bianca ha negato che la nuova amministrazione di Donald Trump abbia emesso una bozza, come sostenuto invece dal Washington Post che ne ha pubblicato una presunta copia, di un ordine esecutivo per valutare l'ipotesi di un ripristino del programma della Cia per interrogare terroristi sospetti in prigioni segrete all'estero. "Non è un documento della Casa Bianca", ha annunciato il portavoce Sean Spicer.