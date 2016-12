Casa Bianca, la Clinton allunga: 12 punti di vantaggio su Trump

Hillary Clinton aumenta il suo vantaggio nei confronti di Donald Trump. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos secondo cui, alle prossime presidenziali Usa, il 45% dei cittadini americani voterà per la candidata democratica mentre il 33% si schiererà a favore del tycoon repubblicano. Si tratta del miglior risultato della Clinton in questo mese di agosto in cui il suo vantaggio si aggirava dai 3 ai 9 punti percentuali.