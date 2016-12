Casa Bianca: in Libia importante Ue

"Non avremo successo in Libia senza l'ininterrotto impegno dei nostri alleati europei che hanno un sacco di esperienza". Lo ha detto Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul ruolo di Gran Bretagna e Francia all'epoca della caduta di Gheddafi. Quanto agli incerti sforzi per formare un governo, Earnest ha spiegato che "ci sarebbe piaciuto vedere questo processo muoversi più velocemente"