Casa Bianca: il presidente Trump ha parlato al telefono con Putin

La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Donald Trump ha parlato al telefono nelle ultime ore col presidente russo Vladimir Putin. Per ora non sono stati rivelati i contenuti del colloquio telefonico. Nel corso di una conferenza stampa, giovedì Putin aveva ancora una volta affermato come i presunti contatti tra Mosca e Trump sono stati "inventati" dai democratici americani per dipingere il tycoon come "un capo di Stato illegittimo".