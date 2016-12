Casa Bianca, dopo strage Orlando si riduce divario Clinton-Trump

Donald Trump riduce lo svantaggio nei confronti di Hillary Clinton in seguito alla strage di Orlando. E' quanto emerge da un sondaggio di Ipsos sulle presidenziali Usa. La rilevazione mostra come l'ex First Lady abbia 10,7 punti di vantaggio sul rivale, in forte calo rispetto ai 14,3 punti di una settimana fa. Dopo la strage, Trump è tornato a parlare di blocco dell'immigrazione e ha promesso una stretta sulle armi per chi è sospettato di terrorismo.