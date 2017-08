Casa Bianca, Donald Trump nomina John Kelly come nuovo capo dello staff

E proprio Scaramucci gli ha rivolto parole dure, accusandolo di essere il responsabile della fuga di notizie sullo stato delle sue finanze. Ma soprattutto lo ha definito un "paranoico schizofrenico". Accuse di fronte alle quali Priebus ha presentato le dimissioni, sentendo di non aver la protezione e la fiducia di Trump.



A non apprezzare Priebus sarebbero anche Jared Kushner e Ivanka, soprattutto dopo la pesante sconfitta in Senato dei repubblicani sulla revoca dell'Obamacare. Priebus, uomo dell'establishment, era infatti considerato fin dagli albori dell'amministrazione l'uomo del legame con il Congresso, in grado di facilitare la strada all'agenda dell'amministrazione.



Il cambio al vertice è stato annunciato dal presidente su Twitter: "Sono lieto di annunciarvi che ho nominato il generale John Kelly capo del gabinetto". Kelly è "un grande americano e un grande leader. Ha fatto un lavoro spettacolare alla sicurezza nazionale. E' una vera star della mia amministrazione", aggiunge il presidente che, secondo indiscrezioni, ha piena fiducia in Kelly, al quale nel corso di questi primi sei mesi si è rivolto in piu' occasioni.



Trump ha comunque ringraziato Priebus "per il suo lavoro e per la sua dedizione al Paese. Abbiamo fatto molto insieme e sono orgoglioso di lui". Priebus è stato in carica per soli sei mesi, la durata più breve per un capo dello staff nella storia americana. I riflettori sono ora su Steve Bannon, il controverso stratega del presidente. Scaramucci ha usato parole dure anche nei suoi confronti. E calcolando che in una sola settimana Scaramucci ha già fatto fuori Priebus e Sean Spicer, anche lui contrario alla sua nomina, la posizione di Bannon appare particolarmente in bilico.