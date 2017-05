Casa Bianca: "Corea del Nord è minaccia per Paesi vicini e Usa"

La Corea del Nord continua a rappresentare una minaccia "per gli Stati Uniti e per i Paesi vicini". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, rispondendo a una domanda sul nuovo lancio di un missile balistico di Pyongyang. "Chiediamo a tutti Paesi della regione e in particolare alla Cina di fare il possibile per risolvere la situazione e portare stabilità nella regione", ha aggiunto, evocando anche il ruolo della Russia.