Casa Bianca condanna gli attentati

"I nostri pensieri e le preghiere sono con le vittime di questi attacchi atroci, i loro cari, e la gente di tutti e tre i paesi", lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest commentando gli attacchi terroristici in Francia, Kuwait, Somalia e Tunisia che hanno causato oltre 80 morti. "Il terrorismo non troverà posto nella nostra società, gli Usa continueranno a lavorare per combattere gli estremisti", ha aggiunto.