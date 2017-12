Casa Bianca: "Ambasciata a Gerusalemme non prima di sei mesi" | Palestinesi: ora 3 giorni di collera

Lo spostamento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme si farà. Ma la Casa Bianca specifica che questo non avverrà prima di sei mesi. Mercoledì è atteso l'annuncio ufficiale da parte di Donald Trump , che ha parlato con il leader palestinese Abu Mazen, per il quale la "decisione minaccia la pace". Cresce la tensione in Turchia: "Gerusalemme è una linea rossa per i musulmani", avverte Erdogan. Ma Israele: "Quella è la nostra capitale da 3mila anni".

Fonti ufficiali della Casa Bianca sottolineano che il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele rappresenta il riconoscimento di "una realtà storica e attuale" più che una presa di posizione politica, notando che la gran parte delle agenzie governative e parlamentari israeliane si trovano a Gerusalemme e non a Tel Aviv.



La telefonata di Trump con Abu Mazen: "Sposteremo l'ambasciata" - Trump ha informato dunque Abu Mazen, in una conversazione telefonica, "della sua intenzione di spostare l'ambasciata americana", e il leader palestinese ha ammonito il presidente "dei pericoli di una tale decisione sul processo di pace, sulla sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo". Ha poi ribadito che "non ci può essere nessuno Stato palestinese senza Gerusalemme est come capitale, in conformità con le risoluzioni di legittimità internazionale e l'iniziativa di pace araba". "Il presidente - ha aggiunto il portavoce Abu Rudeina - continuerà i suoi contatti con i leader mondiali per prevenire azioni inaccettabili".



Erdogan: "Gerusalemme linea rossa per i musulmani" - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l'eventuale riconoscimento di Gerusalemme a capitale di Israele "rappresenta una linea rossa per i musulmani" e potrebe portare alla rottura delle relazioni diplomatiche della Turchia con Israele. La mossa sarebbe interpretata dai palestinesi come un esplicito riconoscimento della sovranità dello Stato ebraico sulla città.



Israele: "Gerusalemme la nostra capitale da tremila anni" - Ma il portavoce del ministro degli Esteri Emmanuel Nahshon precisa che "Gerusalemme è la capitale del popolo ebraico da tremila anni e la capitale di Israele da 70, senza riguardo se sia riconosciuta o meno da Erdogan". Anche il ministro dei Trasporti Yisrael Katz ha respinto l'intervento di Erdogan e il leader di Yesh Atid Yair Lapid ha detto che Israele "non si farà minacciare", mentre da Tel Aviv fanno sapere di essere pronti a una rivolta palestinese.



La preoccupazione di Macron - Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso a Trump in una conversazione telefonica la "sua preoccupazione sull'eventualità", ricordandogli, riferisce l'Eliseo, "che la questione dello status di Gerusalemme dovrà essere regolata nel quadro dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi". Da Parigi precisano che "Macron e Trump hanno convenuto di riparlare prossimamente di questo argomento".