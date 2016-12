Carter: Usa, c'è ancora schiavitù

01:35 - La schiavitù è ancora un problema negli Stati Uniti, e la situazione è peggiore adesso che nel XVIII e XIX secolo: a denunciarlo è l'ex presidente americano e premio Nobel per la pace Jimmy Carter. Gli abusi sulle donne sono "il problema peggiore e meno affrontato che il mondo fronteggia oggi", ha detto Carter, sottolineando come, per esempio, 200-300 ragazze ogni mese vengano vendute come schiave sessuali nel suo Stato natale, la Georgia.