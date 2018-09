Carolina del Sud, in arrivo uragano "Florence": un milione di evacuati

Paura nel sud-est degli Usa per l'arrivo dell'uragano "Florence". Nella Carolina del Sud il governatore Henry McMaster ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di americani sull'intera costa a partire dalle 12 (le 18 in Italia). "E' un uragano molto pericoloso, seguite le istruzioni delle autorità", ha invitato il presidente Donald Trump. Nel Maryland intanto è stato dichiarato lo stato di emergenza mentre in Virginia ci sono 245mila evacuati.