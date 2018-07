Carolina del Sud, aggredisce e caccia ragazzi di colore da piscina: arrestata

Oltre 3 milioni di persone hanno visto e condiviso il video in cui una donna bianca, Stephen Strempel, caccia e strattona un giovane e il suo amico, entrambi di colore, da una piscina privata in Carolina del Sud. "Non siete i benvenuti, andate via piccoli teppisti, altrimenti potrei chiamare tre numeri 9-1-1. Ok?", ha affermato la 35enne senza velare le azioni razziste. A riprendere quello che stava accadendo uno dei minori. Dopo la denuncia, la donna è stata arrestata per aggressione.