Carne avariata dal Brasile, per Ue servono misure più rigorose

In seguito allo scandalo della carne avariata, l'Unione europea sta studiando l'adozione di misure più rigorose per l'ingresso di prodotti brasiliani nel territorio dei suoi Paesi membri. Lo ha detto a Brasilia il commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, Vytenis Povilas Andriukaitis, spiegando che "serve un sistema di controllo ufficiale e indipendente, in grado di dare una risposta immediata nel caso in cui sorga una nuova crisi".