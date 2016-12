13:52 - Non sono state trovate armi a bordo del cargo Blue Sky M, arrivato a Gallipoli con 970 migranti a bordo. In seguito ai due sopralluoghi compiuti dagli investigatori sono stati rinvenuti soltanto alcuni giubbotti antiproiettile di tipo militare in parte nella stiva e in parte sulla plancia, come ha precisato il sostituto procuratore Antonio Negro che sta coordinando l'inchiesta.