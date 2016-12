Carestia in Pakistan,morti 50 bimbi

09:44 - In poco più di un mese oltre 50 bambini sono morti a causa della malnutrizione in un distretto del sud Pakistan colpito da una grave e prolungata siccità. La carestia, che interessa la regione semidesertica del Tharkarpar, una delle più povere della provincia del Sindh, ha finora ucciso 500 vittime, in maggior parte bambini sotto i cinque anni. Il governo del Sindh è sotto accusa per non essere intervenuto con piani di assistenza adeguati.