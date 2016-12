Caracas,leader opposizione in cella

Il leader di opposizione Leopoldo Lopez è stato condannato a 13 anni e 9 mesi di carcere da un tribunale di Caracas, in Venezuela, per i delitti di associazione a delinquere, danni alla proprietà pubblica e istigazione alla violenza di piazza. Lopez è rinchiuso in carcere dal 18 febbraio 2014 quando si è consegnato alle autorità che lo ricercavano per gli incidenti scoppiati dopo un corteo studentesco. "Arresto arbitrario", denunciano le associazioni.