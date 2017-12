Capodanno, misure di sicurezza al massimo livello a New York

Tutto pronto per il Capodanno a Manhattan con la consueta festa per l'attesa della mezzanotte a Times Square dove si riversa ogni anno oltre un milione di persone. E quest'anno le misure di sicurezza adottate sono al massimo livello, anche in seguito ai recenti episodi a New York considerati atti di terrorismo. Oltre a un potenziato monitoraggio a tutti i livelli, ci saranno cecchini in città e agenti con cani appositamente addestrati.