Capodanno, agenti armati nella metro di Londra: è la prima volta

Circa tremila agenti armati saranno in servizio nella metropolitana di Londra per la prima volta nella storia. La decisione è stata annunciata dalla British Transport Police in previsione delle celebrazioni di Capodanno e dopo la recente strage al mercato di Natale a Berlino. "L'ultimo dell'anno è una delle notti più trafficate e vogliamo che la gente si senta sicura", ha dichiarato in una nota la polizia della City.