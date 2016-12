Capo Verde, italiano trovato morto: ferita alla testa

18:42 - Un imprenditore di Recanati (Macerata), Mirco Pietanesi, 54 anni, è stato trovato morto nell'isola di San Nicolao, a Capo Verde. Sembra che fosse ferito alla testa. Dopo la chiusura di una sua azienda a seguito della crisi, il 54enne aveva scelto di trasferirsi in Africa e di aprire un centro di pesca sportiva, la sua grande passione. Attesa per l'esito dell'autopsia disposta dalle autorità locali.

L'uomo era molto conosciuto a Recanati per aver gestito in passato un'azienda per la lavorazione dell'argento a Villa Musone. Secondo i media capoverdiani l'uomo, che recentemente avrebbe avuto problemi di salute, è stato trovato privo di vita in casa con un taglio sulla testa.



I suoi amici, si legge ancora sui media locali, sarebbero rimasti sorpresi dalla sua assenza ad un pranzo cui era stato invitato e non rispondendo alle loro chiamate hanno deciso di chiamare la polizia. Secondo le autorità, non sarebbe stata trovata nessuna prova di reato.



Pietanesi era sposato, con due figli grandi che studiano a Milano. A Recanati sono rimasti invece i genitori: il padre Antonio e la madre Germana sono sconvolti dalla notizia della morte del figlio.