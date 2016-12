Capo Diritti umani Onu: "Trump sarebbe pericoloso per il mondo"

"Se Donald Trump verrà eletto, in relazione a quanto ha detto finora e a meno che non cambi, credo che sarà senza dubbio pericoloso dal punto di vista internazionale". A dirlo, pur sottolineando di non avere intenzione di "interferire in nessuna campagna politica" è l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad al Husein, secondo il quale "molte delle dichiarazioni di Trump sono secondo me profondamente inquietanti e preoccupanti".