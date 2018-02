Capo 007 americani: "Russia influenza elezioni negli Usa e in Ue"

La Russia starebbe influenzando le campagne elettorali in vista delle elezioni nel 2018 negli Usa e in Europa. Lo ha affermato al Congresso americano Dan Coats, direttore nazionale dell'intelligence. "Le operazioni per influenzare il voto sono una minaccia significativa. I russi disseminano false informazioni per incoraggiare posizioni anti-Usa, indebolire il legame Usa-Europa e contrastare gli sforzi per portare gli Stati ex sovietici nella Ue".