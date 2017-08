Caos Venezuela, consultazioni a Bruxelles su eventuali sanzioni

In corso a Bruxelles consultazioni tra la Commissione europea e rappresentanti degli Stati membri per valutare "una risposta appropriata e coordinata" alle violazioni dei diritti umani in Venezuela. Lo ha reso noto una portavoce della Commissione. Sul tavolo ci sono tutte le "misure" possibili, incluse quindi sanzioni. Il presidente del Parlamento europeo Tajani aveva chiesto di disporre il congelamento dei beni per Maduro e il suo entourage.