Caos Ucraina, Putin: "Servono tregua immediata e fine blocco economico"

08:39 - In Ucraina c'è bisogno di "una tregua immediata" e della fine del blocco economico che Kiev ha decretato in autunno nelle zone occupate dai ribelli. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a un quotidiano egiziano prima della sua visita a Il Cairo. "I tentativi di Kiev di esercitare una pressione economica sul Donbass aggravano solo la situazione", ha detto il leader del Cremlino.

La Russia è preoccupata della "ampia militarizzazione" dell'Ucraina, che ha aumentato vertiginosamente le spese per la Difesa nonostante la crisi economica. Secondo il leader del Cremlino, inoltre, l'Ucraina "è sostenuta soprattutto da fondi internazionali, russi compresi. Questo - ha proseguito - è definitivamente sbagliato. Speriamo che prevalga il buonsenso".



La questione ucraina, ha aggiunto Putin, "non è esplosa per colpa della Russia", ma "è una conseguenza dei tentativi degli Usa e dei loro alleati occidentali, che si ritengono 'vincitori' della Guerra fredda, di espandere dappertutto la loro volontà".