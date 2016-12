Caos Siria, riunione d'emergenza del Consiglio sicurezza Onu

ll Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite si riunirà nelle prossime ore per un incontro di emergenza per analizzare la situazione in Siria, mentre sono in corso appelli perché i bombardamenti indiscriminati su Aleppo abbiano fine. Fonti diplomatiche hanno precisato che i 15 membri ascolteranno in videoconferenza l'inviato speciale Onu per la Siria, Staffan de Mistura.