Caos Siria, i ribelli annunciano la "battaglia la finale" per Aleppo

L'"Esercito della Conquista", una delle alleanze ribelli che include anche i jihadisti dell'ex Fronte al Nusra, ha annunciato l'inizio della battaglia per riprendere l'intera Aleppo, dopo aver rotto l'assedio governativo alla città chiave in Siria. In un comunicato l'alleanza ribelle ha dichiarato che "verrà raddoppiato il numero dei combattenti per questa prossima battaglia".