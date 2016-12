Caos Siria, Ban Ki-Moon (Onu): "Porre fine a questo incubo"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, ha esortato da Doha le potenze regionali e internazionali a spingere le parti in lotta in Siria a negoziare per porre fine a "questo incubo" che affligge il Paese. "Abbiamo bisogno di una piena e immediata cessazione delle ostilità. Altrettanto importante è avviare delle discussioni sulla transizione", ha detto Ban.