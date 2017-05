Caos Macedonia, presidente Ivanov convoca leader politici

Il presidente macedone Gjorgje Ivanov ha lanciato un appello alla calma e ha invitato i leader di tutte le forze politiche a incontrarlo oggi. "Invito tutti I leader dei partiti rappresentati in Parlamento nel mio ufficio per trovare una soluzione all'attuale situazione di crisi", ha detto Ivanov. Contrariamente alle previsioni, il presidente non ha annunciato lo Stato di emergenza nel Paese per gli scontri in Parlamento.