Caos Libia, Onu: il sostegno al presidente Sarraj si sta sgretolando

"Il sostegno al governo di unità nazionale in Libia si sta sgretolando per le crescenti difficoltà nel Paese". E' un'analisi politica non troppo ottimistica quella che l'inviato Onu Martin Kobler fa in un'intervista a un giornale svizzero. Per Kobler "l'esecutivo di Sarraj impone difficilmente la sua autorità in un luogo con profonde rivalità", soprattutto ora che "la svalutazione della moneta penalizza le importazioni di beni di prima necessità".