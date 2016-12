Caos Libia, nuovo vertice il 22/3

I Paesi confinanti con la Libia, l'Onu e l'Unione europea di riuniranno a Tunisi martedì per analizzare la situazione del Paese, devastato dalla guerra civile e coinvolto in un processo di pace promosso dalle Nazioni Unite. L'incontro, si legge in una nota delle autorità tunisine, avrà lo scopo di "sostenere il processo politico il Libia e aumentare gli sforzi compiuti per riportare la pace e la sicurezza".