Caos in Venezuela, donna uccisa durante un tentato saccheggio per il cibo

Una donna è morta dopo essere stata colpita da uno sparo di pallettoni di gomma mentre la polizia cercava di controllare un tentativo di saccheggio di cibo a San Cristobal, in Venezuela. Jenny Ortiz, di 42 anni, si trovava insieme al figlio 17enne e alla suocera, vicino al posto dove è intervenuta la polizia per impedire il saccheggio. La polizia è accusata di aver volontariamente sparato in faccia alla donna.

"Quando hanno visto quello che succedeva si sono nascosti in un fosso, ma poi mia madre ha alzato la testa e un poliziotto gli ha puntato l'arma a distanza ravvicinata e gli ha sparato i pallettoni in faccia", ha raccontato la figlia della donna, Jenny Carolina Mogollon, in una intervista pubblicata su YouTube.



Le autorità di Tachira hanno informato che la procura locale ha aperto un'inchiesta sull'uccisione della donna, aggiungendo che 15 persone sono state arrestate dalla polizia per essere state "colte in flagranza di vandalismo".



Il governatore dello stato, Josè Vielma, ha detto alla stampa che "la polizia era incaricata di custodire il cibo, ma questi sono piani organizzati dalla destra. Se poi c'è stato qualche agente implicato nell'incidente, si è trattato di una sua decisione volontaria".



Saccheggi, linciaggi e proteste violenti sono in aumento dall'inizio dell'anno in Venezuela dal momento che la crisi economica si è aggravata. Il Paese, che conta circa 30 milioni di abitanti, deve fare i conti con carenza di cibo e altri beni essenziali, nonché con l'inflazione più alta al mondo. Secondo una ong locale, a maggio hanno avuto luogo in Venezuela almeno 641 proteste, oltre un quarto delle quali dovute a carenza di cibo. Inoltre secondo il Venezuelan Observatory of Social Conflict, nel 2016 sono avvenuti oltre 250 saccheggi e tentati saccheggi.