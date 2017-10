Caos Catalogna, a Barcellona 500 agenti spagnoli sfrattati da hotel

Diversi alberghi di Calella, alla periferia di Barcellona, hanno chiesto a 500 poliziotti spagnoli di trovarsi un'altra sistemazione all'indomani delle brutali cariche contro la folla ai seggi del referendum. I 500 agenti sfrattati, della Guardia Civil e della Policia Nacional, fanno parte delle migliaia di uomini inviati in rinforzo in Catalogna dal governo spagnolo per impedire lo svolgimento della consultazione.