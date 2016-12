Caos Burundi, decine di morti

Migliaia di persone hanno abbandonato le loro case a Bujumbura, capitale del Burundi, dopo le operazioni di polizia e dell'esercito che, in pochi giorni, hanno causato una ventina di morti. Da quando in aprile il presidente Pierre Nkurunziza si è candidato per un contestato terzo mandato, i civili uccisi sono già 198. Il capo di stato ha dato ordine anche ai militari di usare tutti i mezzi necessari per riportare l'ordine.