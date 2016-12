Caos a Dallas, polizia pubblica la foto del sospetto sbagliato

Errore della polizia, che è stata sommersa dalle critiche. Su Twitter era stata pubblicata la foto del sospetto (sbagliato) della sparatoria di Dallas. Ma l'uomo, Mark Hughes, come si vede poi in un video, quando rilascia l'arma agli agenti per gli accertamenti, era in servizio di ordine cittadino. I quattro veri aggressori che hanno sparato sulla manifestazione sono stati poi identificati: 3 sono in stato di fermo, il quarto è stato ucciso.