Canicola da record in Spagna: temperature fino a 45 gradi

Già a metà maggio, una prima e precoce ondata di caldo aveva investito la Spagna. Tra il 13 e il 14 nel sud del paese si sono oltrepassati i 40°C in diverse località: 43 °C a Valencia, Alcantarilla (Murcia) e Lanzarote, 41 °C a Cordoba. Temperature di quasi 15 gradi sopra le medie del periodo.

Successivamente a partire dal 20 giugno e fino ad oggi è iniziato un lungo periodo di tempo stabile ed eccezionalmente caldo per gran parte del paese con temperature che in diverse località si aggirano costantemente intorno ai 40°C. La temperatura in assoluto più elevata è stata misurata a Cordoba a inizio luglio ed è stata di 45°C. Di rilievo anche i 43°C di Siviglia e i 40°C di Madrid.