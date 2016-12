Canada, valanga travolge sciatori

Cinque persone sono morte in British Columbia, in Canada, dopo essere state travolte da una valanga. E' successo a McBride, 70miglia da Vancouver. Lo riferiscono i media locali. L'incidente è accaduto venerdì pomeriggio in una zona dove diversi sciatori erano impegnati con le motoslitte. L'"enorme valanga", come l'hanno definita i soccorritori, ha travolto uno di questi gruppi e per le 5 persone coinvolte non c'è stato nulla da fare.