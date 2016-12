Canada, uomo uccide persone e poi si toglie la vita: ignoto il movente

12:02 - I cadaveri di 9 persone, tra cui alcuni bambini, sono stati trovati in tre località diverse nella provincia canadese dell'Alberta. I multipli omicidi sono avvenuti a nord di Edmonton, in un ristorante vietnamita a Fort Saskatchewan e in una casa a sud di Edmonton. L'omicida si è poi tolto la vita. Ignoto il movente.

Un orrore apparentemente senza senso quello scoperto nella regione canadese. L'uomo Ha sparato e ucciso otto persone e poi si è ucciso. Secondo quanto ha riferito il capo della polizia di Edmonton, Rob Knecht, sette delle vittime (tre donne, due uomini e due bambini) sono state scoperte nella stessa abitazione, mentre l'ottava persona uccisa, una donna, è stata trovata in un'altra casa.