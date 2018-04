Canada, un camion travolge il bus di una squadra junior di hockey: 14 morti

Almeno 14 persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale in Canada: un camion si è scontrato con un pullman sul quale viaggiava una squadra junior di hockey, secondo quanto riporta la Bbc. A bordo c'erano 28 persone, tre feriti son in gravi condizioni. La squadra, gli Humboldt Broncos, stava viaggiano sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia occidentale di Saskatchewan.

Gli Humboldt Broncos, che giocano nella Saskatchewan Junior Hockey League, erano in viaggio per disputare i play-off contro la squadra dei Nipawin Hawks. I giocatori hanno età compresa fra i 16 e i 21 anni. "E' molto più grave di quanto chiunque possa immaginare", ha detto il presidente della squadra Broncos, Kevin Garinger, all'emittente canadese CBC - siamo semplii'cemente increduli e sconvolti". "Non riesco a immaginare cosa stiano passando i genitori" ha commentato su Twitter il primo ministro canadese, Justin Trudeau.



Tra le vittime vi è l'allenatore della squadra, Darcy Haugan. Ad annunciare la sua morte è stata sua sorella in un tweet. La polizia canadese non ha ancora reso noto quanti ragazzi sono morti nella sciagura, ma il sito voanews.com scrive che la squadra era formata da 24 giocatori in tutto: considerando che le vittime confermate finora dalle autorità sono 14, potrebbero essere deceduti fino a 13 giovani giocatori, ovvero più della metà della squadra.